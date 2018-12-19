النائب العام: ميزانية 2019 حملت مؤشرات كبيرة على قوة اقتصاد المملكة

البلاد : متابعات

قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إن ميزانية المملكة لهذا العام حققت رقمًا قياسيًا سيكون له انعكاس كبير على التنمية وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة.

وأشار إلى الرقم التاريخي الذي تجاوز التريليون ريال ليس إلا ثمرة للرؤية الطموحة

والإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها المملكة وأتت ثمارها،

مؤكدًا أن الميزانية حملت مؤشرات كبيرة على قوة الاقتصاد السعودي الذي بدأ مرحلة مهمة

في تاريخه من خلال تنويع الدخل وتعزيز الناتج المحلي والإنفاق الاجتماعي

وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأشار المعجب إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله

وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان تسير وفق رؤية اقتصادية تهدف

إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتعزيز الاستدامة المالية وهذا سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشاد المعجب بالشفافية المطلقة التي تعاملت بها الدولة في إعلان بنود الميزانية والعجز والدين العام ومخاطبة المواطن بهذا من خلال تقرير “نسخة المواطن” الذي تم تداوله بعد إعلان الميزانية على نطاق واسع.

ورفع المعجب أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذه الميزانية التاريخية ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأهداف الأولية لرؤية المملكة، متمنياً لهم التوفيق والسداد، حفظهما الله، وللوطن والمواطن الأمن والرخاء والاستقرار.