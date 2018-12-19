القبض على 3 أشخاص تورطوا في ابتزاز فتاتين بالرياض

الرياض : البلاد

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على 3 متهمين؛ لثبوت ضلوعهم بابتزاز فتاتين ، وتهديدهما بنشر صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض ، ملابسات عملية إلقاء القبض

على المتهمين (من الجنسيتين السورية، والتشادية) بعد إجراءات البحث والتحري التي قامت بها الجهات المختصة.

وبيّن أنه تم أولًا القبض على متهمين اثنين (من الجنسية السورية، في العقد الثالث من عمرهما)

بعد توافر الأدلة على ابتزازهما فتاة.

وتم ضبط معملًا لتصنيع الخمور في مقر سكنهما (جنوب العاصمة الرياض) به ٨ براميل مليئة بالخمر المصنع محليًا

وعدد ٣ زجاجات من الخمور، خارجية الصنع.

وفي سياق آخر، تم إلقاء القبض على متهم من الجنسية التشادية (24 عامًا) لابتزازه فتاة، وتهديدها بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد جرى إيقاف المتهمين، وإحالة القضيتين للنيابة العامة، وسط تأكيدات من شرطة الرياض بحرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.