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الصداع النصفى يقلل من مخاطر السكري

كتبه Gamal salehaccess_time10 / ربيع الآخر / 1440 هـ      20 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

باريس ــ وكالات

خلصت دراسة طبية حديثة الى ان وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن ان يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لدى النساء.

ويقول الباحثون ان النساء اللواتي يعانين من صداع حاد متكرر يقل لديهن، بنسبة 30%، احتمال الإصابة بالمرض المزمن مقارنة بالنساء اللواتي لا يحملن أي تاريخ يتعلق بالصداع النصفي.

ويقول الفريق الذي يقوده معهد غوستاف روسي، وهو مركز ابحاث السرطان في فيلجويف بفرنسا، إن النتائج تقدم نظرة ثاقبة للأسباب الأساسية للحالتين، ويمكن أن تساعد الأطباء في تحديد المرضى الذين يجب فحصهم لتحديد مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وقال المعدان الرئيسان للدراسة، إنه “على الرغم من ارتفاع معدل انتشار المرضين، خاصة بين النساء، إلا أنه لا يعرف سوى القليل عن الرابط بينهما”.

ويعد الصداع النصفي ثالث أكثر الأمراض انتشارا في العالم، وفقا لمؤسسة أبحاث الصداع النصفي، حيث يعاني ما يقارب 12% من سكان الولايات المتحدة من هذا النوع من الصداع، على سبيل المثال.

وأظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض نسبة السكر في الدم، والمعروفة باسم “hypoglycaemia”، هو عامل أساس في بداية الصداع النصفي.

Gamal

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