الصداع النصفى يقلل من مخاطر السكري

باريس ــ وكالات

خلصت دراسة طبية حديثة الى ان وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن ان يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لدى النساء.

ويقول الباحثون ان النساء اللواتي يعانين من صداع حاد متكرر يقل لديهن، بنسبة 30%، احتمال الإصابة بالمرض المزمن مقارنة بالنساء اللواتي لا يحملن أي تاريخ يتعلق بالصداع النصفي.

ويقول الفريق الذي يقوده معهد غوستاف روسي، وهو مركز ابحاث السرطان في فيلجويف بفرنسا، إن النتائج تقدم نظرة ثاقبة للأسباب الأساسية للحالتين، ويمكن أن تساعد الأطباء في تحديد المرضى الذين يجب فحصهم لتحديد مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وقال المعدان الرئيسان للدراسة، إنه “على الرغم من ارتفاع معدل انتشار المرضين، خاصة بين النساء، إلا أنه لا يعرف سوى القليل عن الرابط بينهما”.

ويعد الصداع النصفي ثالث أكثر الأمراض انتشارا في العالم، وفقا لمؤسسة أبحاث الصداع النصفي، حيث يعاني ما يقارب 12% من سكان الولايات المتحدة من هذا النوع من الصداع، على سبيل المثال.

وأظهرت الدراسات السابقة أن انخفاض نسبة السكر في الدم، والمعروفة باسم “hypoglycaemia”، هو عامل أساس في بداية الصداع النصفي.