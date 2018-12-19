السبت موعد الانقلاب الشتوي

القاهرة ــ وكالات

اعلن علماء فلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر ان فجر السبت القادم سيكون موعداً للانقلاب الشمسي الشتوي، وبدء موسم الشتاء رسمياً في دول المنطقة العربية والنصف الشمالي للكرة الأرضية.

وتأتي أهمية يوم الانقلاب الشتوي من انعكاس التدرج الضوئي ليلا وقصر النهار، ويمكن لهواة الفلك حساب موعد حلوله بالمعطيات الفلكية فقط، حيث يستحيل رؤية تحرك الشمس ببطء شديد لدرجة ظهورها ثابتة لتعود في الاتجاه المعاكس، لأن ذلك يحدث في جزء من الثانية.

ويحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي،

وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي، وتكون أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي في نصف الكرة الشمالي والصيفي في نصف الكرة الجنوبي معكوسة في التوقيت ذاته، فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.