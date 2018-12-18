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الحكم على صياد بمشاهدة كارتون «بامبي»

كتبه Gamal salehaccess_time9 / ربيع الآخر / 1440 هـ      19 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ فرنس برس

في سابقة لا تخلو من الطرفة، حكم قاض في ولاية ميزوري الأمريكية على صياد غير شرعي بأن يشاهد بانتظام فيلم “بامبي” الشهير، عن حياة ظبي قتلت أمه على يد صيادين.

والزم القاضي الصياد ديفيد بيري، بمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي مرة في الشهر على الأقل، خلال السنة التي يمضيها في السجن، اعتبارا من 23 ديسمبر 2018.

ويتهم بيري واثنان من عائلته بأنهم قتلوا مئات من الظباء في 3 أعوام، بحسب ما أفادت سلطات حماية الطبيعة في ميزوري.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 201 وحدها، بلغ عدد الحيوانات التي قتلوها نحو 100، بحسب الصور التي التقطوها على هواتفهم.

وخرج فيلم “بامبي” إلى صالات العرض عام 1942، وطبع ذاكرة أجيال من الأطفال، واعتُبر قاسيا جدا، لا سيما اللحظة التي تصوّر موت أم الحيوان الصغير.

Gamal

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