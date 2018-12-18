التعب المزمن مرتبط بالمناعة

لندن ــ وكالات

خلصت دراسة بريطانية حديثة الى أن متلازمة التعب المزمن (حالة من التعب متكررة ولا تتوقف) مرتبطة بالنشاط الزائد لجهاز المناعة.

وبحسب الدراسة التي تعد الأول من نوعها فان الإصابة بهذه المشكلة تؤدي عادة إلى ملازمة الفراش وعدم القدرة على القيام بالأنشطة الأساسية اليومية. وتقدر بعض الدراسات إصابة نحو 17 مليون شخص حول العالم بها.

وقام الباحثون بدراسة 55 مريضا كانوا يتعاطون علاج “إنترفيرون ألفا”، المستخدم لعلاج التهاب الكبد “سي” لأنه يؤدي إلى الشعور بالتعب. ووجدوا ان المرضى الذين كانت استجاباتهم المناعية للعلاج مفرطة النشاط أو مبالغا فيها كانوا أكثر عرضة للإصابة بتعب شديد.

وقال أليس راسل من جامعة “كينغز كوليدج لندن” إنها “المرة الأولى، نظهر أن الأشخاص المعرضين لتطوير حالة تشبه متلازمة التعب المزمن لديهم جهاز مناعي مفرط النشاط”.