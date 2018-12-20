الأمم المتحدة تثمّن دعم المملكة للمحتاجين في دول العالم

البلاد : واس

ثمّن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رشيد خاليكوف الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم الاستجابة الإنسانية ورفع معاناة المحتاجين حول العالم.

وقدم خاليكوف في خطاب موجه للمركز خالص الشكر والعرفان على ما يقدمه

من عون إنساني لملايين المحتاجين في جميع أنحاء العالم بدون أدنى تمييز

وأعرب عن امتنان الأمم المتحدة للشراكة المميزة التي تجمعها مع مركز الملك سلمان للإغاثة

متطلعًا إلى استمرار هذه الشراكة لدعم الدول والشعوب المتضررة في العالم.