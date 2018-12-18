اكتشاف جسم غامض يدور حول الشمس

جدة ــ وكالات

أعلن فريق من علماء الفلك، اكتشافهم جسما ورديا غامضا يدور حول الشمس، وذلك باستخدامهم تلسكوب فوق قمة “مونا كيا” في ولاية هاواي.

وفقا لـ”اسكاى نيوز” اطلق على الجسم اسم “2018 VG18” والملقب بـ Farout او البعيد، يدور بمدار 120 وحدة فلكية من الشمس، أبعد بأكثر من 22 مليار ميل مقارنة بثاني أبعد الأجسام المعروفة، وهو كوكب قزم آخر بحجم بلوتو يدعى إريس.

وقال عالم الفلك في جامعة هاواي، ديفيد ثولين، في بيان: “كل ما نعرفه في الوقت الحالي عن هذا الجسم هو مسافته القصوى من الشمس، وقطره التقريبي، ولونه، ولأنه بعيد جدا يدور ببطء شديد، من المحتمل أن يستغرق أكثر من ألف عام للقيام برحلة حول الشمس”.