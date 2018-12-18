الأخيرة

اكتشاف جسم غامض يدور حول الشمس

كتبه Gamal salehaccess_time9 / ربيع الآخر / 1440 هـ      19 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ وكالات

أعلن فريق من علماء الفلك، اكتشافهم جسما ورديا غامضا يدور حول الشمس، وذلك باستخدامهم تلسكوب فوق قمة “مونا كيا” في ولاية هاواي.

وفقا لـ”اسكاى نيوز” اطلق على الجسم اسم “2018 VG18” والملقب بـ Farout او البعيد، يدور بمدار 120 وحدة فلكية من الشمس، أبعد بأكثر من 22 مليار ميل مقارنة بثاني أبعد الأجسام المعروفة، وهو كوكب قزم آخر بحجم بلوتو يدعى إريس.

وقال عالم الفلك في جامعة هاواي، ديفيد ثولين، في بيان: “كل ما نعرفه في الوقت الحالي عن هذا الجسم هو مسافته القصوى من الشمس، وقطره التقريبي، ولونه، ولأنه بعيد جدا يدور ببطء شديد، من المحتمل أن يستغرق أكثر من ألف عام للقيام برحلة حول الشمس”.

Gamal

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *