أمين جدة يقف على الاستعدادات للمشاركة في الجنادرية

جدة – البلاد

تفقد معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أمس الأول، استعدادات أمانة المحافظة للمشاركة ضمن جناح إمارة منطقة مكة المكرمة، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، الذي ستنطلق فعالياته اليوم الخميس .

واطلع معاليه على تجهيزات بيت جدة، الذي تستعرض الأمانة من خلاله تراث جدة العمراني، وأبرز مقتنيات البيت الحجازي، وتفاصيل الحياة الاجتماعية، وأبرز العادات والتقاليد القديمة، إضافةً إلى عرض الفنون الحجازية الشعبية كالمجس، والمزمار, وبعض الألوان الفلكلورية كالعَجل والمجس والخبيتي والسمسمية البحري, علاوة على مشاركة الأمانة ضمن جناح وزارة الشؤون البلدية والقروية لعرض مشاريعها التطويرية.